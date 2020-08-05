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Архив - Донецкая область

В палатке на КПВВ "Новотроицкое" продолжают жить 14 человек

05.08.2020 14:00
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В палатке на КПВВ "Новотроицкое" продолжают жить 14 человек

Четырнадцать человек продолжают жить в палатках Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области. Об этом сообщил руководитель гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин на своей странице в Facebook.
В ОРДО их не пускают боевики. Люди говорят, что причина в том, что в Донецке много людей в больницах и им просто не будет, где пройти обсервацию. Они приходят на остановку утром и ждут, чтобы их внесли в списки.
Из удобств только туалет и вода в бочках, мыться ходят на речку или из бутылок, которые греют на солнце.
Кроме того, также можно получить горячий чай и горячую воду, чтобы заварить пищу быстрого приготовления. Представители гуманитарной миссии ООН ежедневно привозят людям воду и пакет еды на каждого: супы быстрого приготовления, печенье, хлебцы, консервы, паштет, влажные салфетки.
Наибольшее количество людей, которые ночевали возле КПВВ, - 40.



Теги: палатка, Новотроицкое, КПВВ
 
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