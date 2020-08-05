- В палатке на КПВВ "Новотроицкое" продолжают жить 14 человек14:00
- В серой зоне начался ремонт водовода "Горловка-Торецкое"16:00
- Оккупированное Седово атаковали огромные медузы15:00
- В "ДНР" решили затопить аварийный участок шахты имени Калинина14:00
- «МЧС ДНР» сообщило об итогах работы КПП «Еленовка» 3 августа12:00
- Вчера КПВВ "Новотроицкое" пересекли около 300 человек08:00
- В Донецке третьи сутки горит шахта им. Калинина15:00
- Часть Торецка осталась без воды из-за прорыва трубы в "серой зоне"08:00
- СММ ОБСЕ сообщила о 225 нарушениях режима тишины на Донбассе11:00
- Командование ООС "отменило отмену" обязательной самоизоляции для приезжающих из ОРДЛО11:00
В палатке на КПВВ "Новотроицкое" продолжают жить 14 человек
Четырнадцать человек продолжают жить в палатках Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области. Об этом сообщил руководитель гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин на своей странице в Facebook.
В ОРДО их не пускают боевики. Люди говорят, что причина в том, что в Донецке много людей в больницах и им просто не будет, где пройти обсервацию. Они приходят на остановку утром и ждут, чтобы их внесли в списки.
Из удобств только туалет и вода в бочках, мыться ходят на речку или из бутылок, которые греют на солнце.
Кроме того, также можно получить горячий чай и горячую воду, чтобы заварить пищу быстрого приготовления. Представители гуманитарной миссии ООН ежедневно привозят людям воду и пакет еды на каждого: супы быстрого приготовления, печенье, хлебцы, консервы, паштет, влажные салфетки.
Наибольшее количество людей, которые ночевали возле КПВВ, - 40.
Теги: палатка, Новотроицкое, КПВВ
- 32 человека застряли в КПВВ "Новотроицкое" из-за отсутствия смартфонов
- В палатке ГСЧС на КПВВ "Новотроицкое" живут 15 человек
- Гостям Евро-2012 койко-место в палатке предложат за 30 евро
- Межбанк закрылся в диапазоне 8,007-8,011 грн за доллар
- Межбанк открылся в диапазоне 8,009-8,013 грн за доллар
- Официальный курс валют на четверг, 3 ноября
- В палатке на КПВВ "Новотроицкое" продолжают жить 14 человек14:00
- С 10 августа на КПВВ «Станица Луганская» заработает пункт тестирования на COVID-1910:00
- В серой зоне начался ремонт водовода "Горловка-Торецкое"16:00
- Оккупированное Седово атаковали огромные медузы15:00
- В "ДНР" решили затопить аварийный участок шахты имени Калинина14:00
- «МЧС ДНР» сообщило об итогах работы КПП «Еленовка» 3 августа12:00
- Вчера КПВВ "Новотроицкое" пересекли около 300 человек08:00
- В Донецке третьи сутки горит шахта им. Калинина15:00
- Часть Торецка осталась без воды из-за прорыва трубы в "серой зоне"08:00
- СММ ОБСЕ сообщила о 225 нарушениях режима тишины на Донбассе11:00
- В палатке на КПВВ "Новотроицкое" продолжают жить 14 человек14:00
- «Нафтогаз» поднял цену на газ для населения13:00
- В Украине новый суточный антирекорд по COVID-1912:00
- Российские пропагандисты увидели "украинский след" в бейрутской трагедии11:00
- С 10 августа на КПВВ «Станица Луганская» заработает пункт тестирования на COVID-1910:00
- В порту Бейрута взорвались 2700 тонн селитры09:00
- Экс-премьер Фокин согласился работать в ТКГ08:00
- В Германии заявили о второй волне COVID-1917:00
- В серой зоне начался ремонт водовода "Горловка-Торецкое"16:00
- Оккупированное Седово атаковали огромные медузы15:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Нишевая парфюмерия: абсолют аромата16:00
- Год парламента в цифрах и фактах17:00
- Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии18:00
- Лекарства через интернет: вызовы и перспективы17:00
- Электронные больничные. Когда ждать и как пользоваться?15:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- В Донецке третьи сутки горит шахта им. Калинина
- Гороскоп на неделю с 3 по 9 августа
- Оккупированное Седово атаковали огромные медузы
- В "ДНР" решили затопить аварийный участок шахты имени Калинина
- «МЧС ДНР» сообщило об итогах работы КПП «Еленовка» 3 августа
- Вчера КПВВ "Новотроицкое" пересекли около 300 человек
- Кравчук предложил привлечь США к переговорам по Донбассу
- В Киеве неизвестный захватил заложников в банке (ВИДЕО)
- С 10 августа на КПВВ «Станица Луганская» заработает пункт тестирования на COVID-19
- СММ ОБСЕ сообщила о 225 нарушениях режима тишины на Донбассе