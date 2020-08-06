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Зеленский неожиданно прилетел на Донбасс (ВИДЕО)
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Донбасс, сообщает Офис Президента Украины.
Во время пребывания в зоне проведения Операции объединенных сил в Донецкой области Глава государства возложил цветы к памятнику военнослужащим, добровольцам и волонтерам, погибшим в районе проведения ООС.
«Для меня большая честь быть здесь на открытии такого памятника. Здесь написаны важные, откровенные героические наши украинские слова: «Мы сражаемся за то, чему нет цены во всем мире, – за Родину». У нас единственная Родина. Она одна у нас – Украина. И мы не можем ее потерять. И никогда не потеряем. Наоборот – вернем все домой», – заявил Президент, обращаясь к украинским военным.
Глава государства выразил надежду, что Украина станет такой же большой, как и до начала войны на Донбассе.
«Сейчас, в течение последних десяти дней, у нас нет раненых, нет погибших. И я благодарен прежде всего вам, что вы бережете своих побратимов. И это важно. Важно, что выполняется режим тишины. Важно, что всегда, если услышим, что кто-то хочет на нас когда-то где-нибудь хоть немного наступать, вы всегда дадите достойный отпор», – подчеркнул Владимир Зеленский.
Теги: Донбасс, Часов Яр, перемирие, Зеленский
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