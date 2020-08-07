На Донбассе восстановили водовод "Горловка-Торецк"

07.08.2020 09:00

В "серой зоне" на Донбассе завершены сварочные работы на водоводе 900 мм "Горловка-Торецк" – заварена трещина 1,2 метра на 5 сантиметров. Об этом сообщает Depo.Донбасс со ссылкой на главу Донецкой ВГА Павла Кириленко.

"В 15:40 завершили сварочные работы, в 15:55 запустили агрегат для заполнения водовода", — сказал Кириленко.

По его данным, вода до Торецка дойдет ориентировочно к 2-3 часам ночи. В 9-10 утра должна быть у абонентов.

Саперы ГСЧС помогли ремонтным бригадам добраться до места происшествия.

Ремонтники "Воды Донбасса" работали в сложнейших условиях, на место порыва добирались пешком, со сварочными аппаратами на плечах.