Зеленский приехал в прифронтовую Марьинку (ВИДЕО)

07.08.2020 14:00

На второй день своей поездки в зону ООС на Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский посетил прифронтовую Марьинку, которая находится в 30 километрах от оккупированного Донецка, сообщает Depo.Донбасс.

"Проехали более ста километров вдоль контактной линии. Ели с ребятами, ночевали", - сказал он во время общения с представителями СМИ.

Он также отметил, что его визит на Донбасс продлится до вечера пятницы, 7 августа. В дальнейшем у президента запланированы еще несколько визитов в прифронтовые регионы.