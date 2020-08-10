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Перевозчики сообщили о новых правилах поездок из/в Украины в ОРДО через Россию
10.08.2020 11:00
В соцсетях перевозчики сообщают о новых правилах поездок из/в Украины в ДНР через Россию.
Если прописка Украины, можно заехать по адресной справке. НО! Только прописка должна быть Донецкая область + адресная справка! Если прописка в паспорте не в Донецкой области - не пустят!
Кроме того, начались проверки получения справок, просто так "купить" справку нельзя.
Теги: Украина, Россия, правила, перевозки, ОРДО
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