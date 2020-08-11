Оккупированная Еленовка осталась без воды

11.08.2020 11:00

Контрольно-пропускной пункт «Еленовка» остался без водоснабжения в день работы гуманитарного коридора по пропуску граждан. Об этом сегодня сообщили в представительстве "ДНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В настоящий момент сложилась крайне сложная, критическая гуманитарная ситуация в связи с порывами на водопроводной сети Д=300 мм от Еленовской повысительной насосной станции: 3600 абонентов населенного пункта Еленовка и населенного пункта Молодежное, базовые объекты инфраструктуры, такие, как Еленовский хлебокомбинат, туберкулезный диспансер, исправительно-трудовая колония, КПВВ «Еленовка», через который осуществляется пропуск людей по гуманитарному коридору остались без воды», – говорится в сообщении.

В СЦКК уточнили, что было согласовано проведение ремонтных работ.