Главная / Новости / Донецкая область / «Ощадбанк» опубликовал график работы мобильного отделения на Донбассе
Последние новости раздела
- «Ощадбанк» опубликовал график работы мобильного отделения на Донбассе09:00
- Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 10 августа по информации ГПСУ16:00
- Перевозчики сообщили о новых правилах поездок из/в Украины в ОРДО через Россию11:00
- Кравчук озвучил "красную линию" в переговорах по Донбассу09:00
- ЦИК отменила местные выборы в прифронтовых районах Донбасса09:00
- В Минцифры объяснили вчерашний сбой в приложении "Дій вдома"10:00
- В "ДНР" пожаловались на фальшивые очереди для въезда в "республику"17:00
- В "Донбасс СОС" сообщили о проблемах на КПВВ из-за приложения "Дій вдома"16:00
- Зеленский приехал в прифронтовую Марьинку (ВИДЕО)14:00
- ОБСЕ впервые за пять лет зафиксировала на Донбассе "день полной тишины"11:00
«Ощадбанк» опубликовал график работы мобильного отделения на Донбассе
11.08.2020 09:00
На текущей неделе мобильное подразделение «Ощадбанка» будет работать в населенных пунктах прифронтовой зоны в Донецкой области. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает общественная организация «Донбасс-SOS» на своей странице в Facebook.
Мобильное отделение «Ощадбанка» будет работать:
11.08.2020 – с. Зайцево Бахмутского района (Бахмутка), ул. Аносова (с 09:30 до 15:00);
12.08.2020 – с. Зайцево Бахмутского района (Жованка), ул. Мануильского, 46 (с 09:30 до 15:00);
14.08.2020 – г. Авдеевка, ул. Соборная, 28 (с 09:30 до 15:00).
Теги: Донбасс, Ощадбанк, график
Читайте также:
- В Донецке придумали, как облегчить оплату коммунальных счетов
- В Раде выбрали председателя Счетной палаты
- Ограбление Ощадбанка: мелитопольский синдром в Донецке (ФОТО)
- Вкладчики Сбербанка получили почти два миллиарда гривен компенсаций
- Получили награду за грабителя
- Власти Донецка поставили "Ощадбанку" ультиматум
- «Ощадбанк» опубликовал график работы мобильного отделения на Донбассе09:00
- Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 10 августа по информации ГПСУ16:00
- На КПВВ «Станица Луганская» заработал пункт ПЦР-тестирования на коронавирус15:00
- Перевозчики сообщили о новых правилах поездок из/в Украины в ОРДО через Россию11:00
- Волонтеры обеспечили КПВВ «Станица Луганская» высокоскоростным интернетом10:00
- Кравчук озвучил "красную линию" в переговорах по Донбассу09:00
- ЦИК отменила местные выборы в прифронтовых районах Донбасса09:00
- В Минцифры объяснили вчерашний сбой в приложении "Дій вдома"10:00
- В "ДНР" пожаловались на фальшивые очереди для въезда в "республику"17:00
- В "Донбасс СОС" сообщили о проблемах на КПВВ из-за приложения "Дій вдома"16:00
- «Ощадбанк» опубликовал график работы мобильного отделения на Донбассе09:00
- МВД Беларуси заявило о первом погибшем в ходе протестов08:00
- Приватбанк запустил первые в Украине биометрические POS-терминалы17:00
- Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 10 августа по информации ГПСУ16:00
- На КПВВ «Станица Луганская» заработал пункт ПЦР-тестирования на коронавирус15:00
- Китайские ученые нашли природное лекарство от COVID-1914:00
- Прогноз букмекеров на матч 1/4 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Базель"13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 августа12:00
- Перевозчики сообщили о новых правилах поездок из/в Украины в ОРДО через Россию11:00
- Волонтеры обеспечили КПВВ «Станица Луганская» высокоскоростным интернетом10:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Нишевая парфюмерия: абсолют аромата16:00
- Год парламента в цифрах и фактах17:00
- Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии18:00
- Лекарства через интернет: вызовы и перспективы17:00
- Электронные больничные. Когда ждать и как пользоваться?15:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- Перевозчики сообщили о новых правилах поездок из/в Украины в ОРДО через Россию
- Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа
- Кравчук озвучил "красную линию" в переговорах по Донбассу
- В Минцифры объяснили вчерашний сбой в приложении "Дій вдома"
- ЦИК отменила местные выборы в прифронтовых районах Донбасса
- Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 10 августа по информации ГПСУ
- Американские медики сообщили о необычном симптоме коронавируса
- Украина закрыла админграницу с Крымом
- Китайские ученые нашли природное лекарство от COVID-19
- Названы основания для пересечения админграницы с Крымом