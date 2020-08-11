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Архив - Донецкая область

«Ощадбанк» опубликовал график работы мобильного отделения на Донбассе

11.08.2020 09:00
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«Ощадбанк» опубликовал график работы мобильного отделения на Донбассе

На текущей неделе мобильное подразделение «Ощадбанка» будет работать в населенных пунктах прифронтовой зоны в Донецкой области. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает общественная организация «Донбасс-SOS» на своей странице в Facebook.
Мобильное отделение «Ощадбанка» будет работать:
11.08.2020 – с. Зайцево Бахмутского района (Бахмутка), ул. Аносова (с 09:30 до 15:00);
12.08.2020 – с. Зайцево Бахмутского района (Жованка), ул. Мануильского, 46 (с 09:30 до 15:00);
14.08.2020 – г. Авдеевка, ул. Соборная, 28 (с 09:30 до 15:00).



Теги: Донбасс, Ощадбанк, график
 
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