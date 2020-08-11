«Ощадбанк» опубликовал график работы мобильного отделения на Донбассе

11.08.2020 09:00

На текущей неделе мобильное подразделение «Ощадбанка» будет работать в населенных пунктах прифронтовой зоны в Донецкой области. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает общественная организация «Донбасс-SOS» на своей странице в Facebook.

Мобильное отделение «Ощадбанка» будет работать:

11.08.2020 – с. Зайцево Бахмутского района (Бахмутка), ул. Аносова (с 09:30 до 15:00);

12.08.2020 – с. Зайцево Бахмутского района (Жованка), ул. Мануильского, 46 (с 09:30 до 15:00);

14.08.2020 – г. Авдеевка, ул. Соборная, 28 (с 09:30 до 15:00).