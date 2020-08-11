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Архив - Донецкая область

В "ДНР" назвали количество людей, прошедших через КПВВ "Еленовка" 10 августа

11.08.2020 13:00
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В "ДНР" назвали количество людей, прошедших через КПВВ "Еленовка" 10 августа

Шесть автомобилей и 141 человек въехали в "ДНР" через гуманитарный коридор на линии соприкосновения в Еленовке 10 августа, сообщили в пресс-службе "МЧС" непризнанной республики.
Также отмечается, что на территорию Украины из "ДНР" выехали 12 автомобилей и 120 человек.



Теги: Еленовка, ДНР, КПВВ
 
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