В "ДНР" назвали количество людей, прошедших через КПВВ "Еленовка" 10 августа

11.08.2020 13:00

Шесть автомобилей и 141 человек въехали в "ДНР" через гуманитарный коридор на линии соприкосновения в Еленовке 10 августа, сообщили в пресс-службе "МЧС" непризнанной республики.

Также отмечается, что на территорию Украины из "ДНР" выехали 12 автомобилей и 120 человек.