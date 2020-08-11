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В оккупированном Донецке техникуму промавтоматики присвоили имя Захарченко
11.08.2020 16:00
Группировка «ДНР» присвоила «Донецкому техникуму промышленной автоматики» имя бывшего главы «ДНР» Александра Захарченко. Об этом сообщается на сайте «правительства».
В этом техникуме с 1996 по 2000 год Захарченко обучался по специальности «Эксплуатация автоматических устройств в угольной промышленности».
Александр Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» на бульваре Пушкина в Донецке.
Теги: Донецк, имя, техникум, ДНР, Захарченко
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