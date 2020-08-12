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Архив - Донецкая область

ЦИК назвала условия проведения выборов в прифронтовых районах Донбасса

12.08.2020 09:00
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ЦИК назвала условия проведения выборов в прифронтовых районах Донбасса

В Центральной избирательной комиссии заявили, что местные выборы в десяти общинах Донецкой области и восьми общинах Луганской области могут произойти при определенных условиях. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает LIGA.net.
"Ситуация с безопасностью может измениться и, если до начала избирательного процесса очередных местных выборов в Комиссию поступят новые выводы Донецкой и Луганской ВГА о возможности проведения первых местных выборов в этих 18 общинах или в части из них, то выборы там могут произойти даже 25 октября 2020 года", – сказал глава ЦИК Олег Диденко.
При этом Комиссия в очередной раз отмечает, что ответственность за определение возможности проведения выборов на отдельных территориях несут компетентные органы, которые наделены соответствующими полномочиями.



Теги: Донбасс, выборы, безопасность, ЦИК
 
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