- ЦИК назвала условия проведения выборов в прифронтовых районах Донбасса09:00
- В оккупированном Донецке техникуму промавтоматики присвоили имя Захарченко16:00
- В "ДНР" назвали количество людей, прошедших через КПВВ "Еленовка" 10 августа13:00
- Оккупированная Еленовка осталась без воды11:00
- «Ощадбанк» опубликовал график работы мобильного отделения на Донбассе09:00
- Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 10 августа по информации ГПСУ16:00
- Перевозчики сообщили о новых правилах поездок из/в Украины в ОРДО через Россию11:00
- Кравчук озвучил "красную линию" в переговорах по Донбассу09:00
- ЦИК отменила местные выборы в прифронтовых районах Донбасса09:00
- В Минцифры объяснили вчерашний сбой в приложении "Дій вдома"10:00
ЦИК назвала условия проведения выборов в прифронтовых районах Донбасса
В Центральной избирательной комиссии заявили, что местные выборы в десяти общинах Донецкой области и восьми общинах Луганской области могут произойти при определенных условиях. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает LIGA.net.
"Ситуация с безопасностью может измениться и, если до начала избирательного процесса очередных местных выборов в Комиссию поступят новые выводы Донецкой и Луганской ВГА о возможности проведения первых местных выборов в этих 18 общинах или в части из них, то выборы там могут произойти даже 25 октября 2020 года", – сказал глава ЦИК Олег Диденко.
При этом Комиссия в очередной раз отмечает, что ответственность за определение возможности проведения выборов на отдельных территориях несут компетентные органы, которые наделены соответствующими полномочиями.
Теги: Донбасс, выборы, безопасность, ЦИК
- Медведчук в Минске предложил сначала провести выборы в "ЛДНР", а потом решать вопросы безопасности
- Сначала выполнение условий по безопасности, потом выборы в "ЛДНР" - позиции Порошенко и Олланда совпали
- Милиция обещает, что в Мариуполе местные выборы пройдут спокойно
- Безопасность не главное - Россия снова навязывает Украине свой сценарий по Донбассу
- За безопасность на выборах в Мариуполе будут отвечать полтысячи милиционеров
- "Послевыборное" от генерала Аброськина
- ЦИК назвала условия проведения выборов в прифронтовых районах Донбасса09:00
- В оккупированном Донецке техникуму промавтоматики присвоили имя Захарченко16:00
- В "ДНР" назвали количество людей, прошедших через КПВВ "Еленовка" 10 августа13:00
- Оккупированная Еленовка осталась без воды11:00
- В Северодонецке требовали проведения местных выборов и увольнения Гайдая10:00
- «Ощадбанк» опубликовал график работы мобильного отделения на Донбассе09:00
- Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 10 августа по информации ГПСУ16:00
- На КПВВ «Станица Луганская» заработал пункт ПЦР-тестирования на коронавирус15:00
- Перевозчики сообщили о новых правилах поездок из/в Украины в ОРДО через Россию11:00
- Волонтеры обеспечили КПВВ «Станица Луганская» высокоскоростным интернетом10:00
- ЦИК назвала условия проведения выборов в прифронтовых районах Донбасса09:00
- "Шахтер" разгромил швейцарский "Базель" в четвертьфинале Лиги Европы (ВИДЕО)08:00
- Зеленский подписал закон об игорном бизнесе17:00
- В оккупированном Донецке техникуму промавтоматики присвоили имя Захарченко16:00
- Путин заявил о создании первой в мире вакцины против коронавируса15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 августа14:00
- В "ДНР" назвали количество людей, прошедших через КПВВ "Еленовка" 10 августа13:00
- Google создал интерактивную карту протестов в Минске12:00
- Оккупированная Еленовка осталась без воды11:00
- В Северодонецке требовали проведения местных выборов и увольнения Гайдая10:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Нишевая парфюмерия: абсолют аромата16:00
- Год парламента в цифрах и фактах17:00
- Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии18:00
- Лекарства через интернет: вызовы и перспективы17:00
- Электронные больничные. Когда ждать и как пользоваться?15:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- Перевозчики сообщили о новых правилах поездок из/в Украины в ОРДО через Россию
- Кравчук озвучил "красную линию" в переговорах по Донбассу
- Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа
- Китайские ученые нашли природное лекарство от COVID-19
- ЦИК отменила местные выборы в прифронтовых районах Донбасса
- Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 10 августа по информации ГПСУ
- Названы основания для пересечения админграницы с Крымом
- На КПВВ «Станица Луганская» заработал пункт ПЦР-тестирования на коронавирус
- В "ДНР" назвали количество людей, прошедших через КПВВ "Еленовка" 10 августа
- В Северодонецке требовали проведения местных выборов и увольнения Гайдая