Датские волонтеры запустил программу финансовой помощи жителям Донбасса

12.08.2020 10:00

Датский совет по делам беженцев – Датская группа по разминированию (DRC-DDG) запустил программу финансовой помощи переселенцам и жителям Донецкой и Луганской областей на адаптацию/перепрофилирование бизнес-деятельности, сообщает DRC-DDG на своей странице в Facebook.

Грант в размере до 1 тыс. долл могут получить внутренне перемещенные лица, а также местные жители, зарегистрированные и проживающие в Донецкой и Луганской областях.

«Внимание: согласно условиям программы, участие могут принимать только те ВПЛ, которые также проживают в этих областях. Помощь предоставляется тем, чья экономическая активность пострадала или перестала функционировать вследствие эпидемиологической ситуации в стране (распространение COVID-19 и карантина)», – говорится в сообщении.

Критерии получения гранта:

актуальность идеи и реальная возможность адаптации/перепрофилирования;

отсутствие юридических и правовых препятствий;

бизнес-деятельность или самозанятость была главным источником дохода, который существенно уменьшился или потерян в результате эпидемиологической ситуации в стране;

финансовая и социальная уязвимость семьи.

Ознакомиться подробнее с условиями и подать заявку можно по ссылке: https://lap.drc.ngo/title/micro-covid