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Кравчук предложил альтернативу "особому статусу" Донбасса
Вместо понятия "особый статус" Донбасса Украина предлагает ввести новую формулировку - "особый режим административного управления", которая будет соответствовать украинскому законодательству, передает Укринформ.
Об этом рассказал первый Президент Украины Леонид Кравчук, которого Президент Владимир Зеленский назначил представителем от Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, в программе "На самом деле: Донбасс" на телеканале "ДОМ".
"Это будет в большей мере соответствовать тем реформам, которые происходят в Украине по местному самоуправлению и нашим законам, которые уже приняты. А если ставиться задача еще этот вопрос в Конституцию внести, как иногда мы слышим со стороны России, то это сейчас нереально", - отметил Кравчук.
Теги: Донбасс, Кравчук, особый статус, Минские соглашения
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