Несколько городов Донецкой области остались без воды

12.08.2020 14:00

Ряд городов в Донецкой области временно остался без водоснабжения из-за повреждения магистрального водовода Второго донецкого водопровода. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации, передает Корреспондент.net.

Отмечается, что повреждение было выявлено минувшей ночью.

"В связи с проведением аварийно-восстановительных работ прекращена подача воды в Дружковку, Константиновку и поселок Щербиновка (г.Торецкое). Сокращена подача воды в Славянск и Краматорск", - говорится в сообщении.

В ОГА напомнили, что Второй донецкий водопровод – единственный источник водоснабжения для Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки, а также для близлежащих сел и поселков.