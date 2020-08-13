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Украина передала ОБСЕ список на обмен пленными
13.08.2020 16:00
Сегодня, 13 августа, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона в рамках подготовки к очередному заседанию Трехсторонней контактной группы передала в ОБСЕ обновленный список для взаимного освобождения удерживаемых лиц, передает РБК-Украина.
"Мы в ОБСЕ уже передали новый список. ОБСЕ подтвердила наш список на обмен, там около 100 человек. Сейчас мы ждем от той стороны, что они тоже передадут свой согласованный список, и потом ОБСЕ должна будет определиться в нашем формате Украина – Россия – ОБСЕ в Трехсторонней группе, когда может технически состояться обмен", – сказал Зеленский.
Отметим, заседание ТКГ под председательством Леонида Кравчука назначено на 18 августа.
Теги: Донбасс, обмен пленными, Зеленский
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