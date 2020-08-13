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Архив - Донецкая область

В Театральном сквере Мариуполя установили охлаждающие рамки

13.08.2020 10:00
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В Театральном сквере Мариуполя установили охлаждающие рамки

Восемь охлаждающих рамок установили в районе Театрального сквера в Мариуполе, - сообщает пресс-служба городского совета.
В жаркий день металлические арки опрыскивают водой всех проходящих сквозь них.
«Мы хотим, чтобы нашим людям было комфортно гулять по скверу в жаркую погоду. Арки работают благодаря двум насосам, которые качают воду и преобразуют ее в туман. Интервал минимальный – всего 2 секунды», - рассказали в МКП Зеленого строительства.
Арки будут функционировать все время, пока будет держаться жаркая погода. В прошлом году подобные арки были установлены в Городском саду.



Теги: Мариуполь, охлаждение, жара
 
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