Для абитуриентов из ОРДЛО и Крыма продлили срок для поступления в вузы Украины

14.08.2020 18:00

В этом году для абитуриентов, поступающих в вузы Украины с временно оккупированных Донбасса и Крыма, продлили срок поступления на бюджет до 23 октября, передает Громадське ТВ.

Об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал заместитель министра образования Андрей Витренко.

Он отметил, что абитуриенты с оккупированных территорий должны подать министерству сигнал о желании учиться в украинских вузах.

"Самая главная особенность для этих детей - это то, что они должны нам дать хотя бы какой-то сигнал, что они хотят учиться в Украине. Средствами официальной почты, электронной, средствами неофициальным - через Viber, Telegram, Facebook. В ответ они получат официальное приглашение и подробную инструкцию, что им делать", - сказал замминистра.

Напомним, что с этого года абитуриенты из неподконтрольных Крыма и Донбасса могут поступать во все вузы Украины без сдачи ВНО.