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"ДНР" сегодня откроет КПВВ "Еленовка"
14.08.2020 09:00
Сегодня, 14 августа, КПВВ "Еленовка" будет осуществлять пропуск граждан с 9:00 до 18:00 на въезд и выезд. Об этом сообщают подконтрольные оккупационной администрации информресурсы.
Пересекать линию разграничения группировка "ДНР" разрешила по следующим правилам:
1. Для въезда в ОРДО необходимо обязательно разрешение так называемого "межведомственного оперативного штаба".
2. Для выезда из ОРДО необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины.
Отмечается, что все лица, прибывшие в со стороны Украины, подлежат обязательной обсервации продолжительностью не менее 14 дней.
Теги: Еленовка, ДНР, КПВВ
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