Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" 14 августа

14.08.2020 16:00

По состоянию на 12:00, через КПВВ «Новотроицкое» в ОРДО направился 131 человек и 2 транспортных средства, а на подконтрольную Украине территорию - 17 человек и 4 транспортных средства. Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ.

Отмечается также, что пропуск людей из ОРДО представителями российско-оккупационных войск осуществляется крайне медленно.