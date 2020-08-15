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"Укрзализныця" просит командование ООС разрешить ж/д сообщение с Авдеевкой
15.08.2020 10:00
Народный депутат Украины Муса Магомедов в своем Telegram канале сообщил, что похоже, удалось добиться запуска поезда Авдеевка-Киев.
"Получил положительный ответ от Министра инфраструктуры Владислава Криклия. «Укрзализныця» готова продлить маршрут поезда Киев-Покровск до Авдеевки.
Теперь дело за командованием ООС - нужно разрешение с их стороны. Уверен, что добро дадут и поезд будет курсировать.
Это очень облегчит передвижение жителей прифронтового города. Ведь, чтобы сесть на поезд, им приходится добираться по бездорожью более 60 км.
То, что еще недавно казалось фантастикой теперь в шаге от реализации. Когда-нибудь мы продлим маршрут этого поезда и до Донецка", - написал нардеп.
Теги: Киев, Авдеевка, поезд, Укрзализниця, Муса Магомедов
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