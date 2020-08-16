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Глава миссии МККК в Украине Флоранс Жиллетт прибыла в "ДНР"
16.08.2020 17:00
Глава миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине Флоранс Жиллетт прибыла в Донецк с официальной поездкой, сообщили в донецком офисе МККК.
Уточняется, что официальные мероприятия и встречи запланированы на понедельник и вторник – 17 и 18 августа.
Офис МККК в Донецке начал свою работу в 2014 году. Работа ведется по всем направлениям, возможным в рамках мандата защиты, гарантированного Женевскими Конвенциями.
Теги: Донецк, Донбасс, визит, Красный Крест, ДНР
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