Глава миссии МККК в Украине Флоранс Жиллетт прибыла в "ДНР"

16.08.2020 17:00

Глава миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине Флоранс Жиллетт прибыла в Донецк с официальной поездкой, сообщили в донецком офисе МККК.

Уточняется, что официальные мероприятия и встречи запланированы на понедельник и вторник – 17 и 18 августа.

Офис МККК в Донецке начал свою работу в 2014 году. Работа ведется по всем направлениям, возможным в рамках мандата защиты, гарантированного Женевскими Конвенциями.