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Архив - Донецкая область

В оккупированной Еленовке полностью отключили водоснабжение

17.08.2020 11:00
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В оккупированной Еленовке полностью отключили водоснабжение

Сегодня с 7 утра поселок Еленовка и прилегающие территории остались без воды, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Прекращение водоснабжения вызвано необходимостью осушения затопленной местности для проведения ремонтных работ на водопроводной сети.
«Непосредственно работы по устранению порыва запланированы на среду, 19 августа. Руководство Волновахского ПУВКХ рассчитывает, что к среде вода уйдет, и спецтехника сможет проехать на место порыва для устранения проблемы» - уточнили в СЦКК.



Теги: ремонт, отключение, водоснабжение, Еленовка
 
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