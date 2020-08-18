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Архив - Донецкая область

Скандальная Штепа опять собирается стать мэром Славянска

18.08.2020 15:00
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Скандальная Штепа опять собирается стать мэром Славянска

Бывшая городская глава Славянска Неля Штепа, которая в 2014 году призывала Путина ввести войска в город, снова баллотируется на местных выборах. Славянск уже увешан рекламными билбордами с ее изображениями, причем все агитационные материалы написаны на русском языке, сообщает Телеканал новостей «24».
Интересно, что в интервью местному интернет-изданию "Карачун" Штепа в начале августа заявила, что политсовет "Партии мира и развития" выдвинул ее кандидатуру на должность городского председателя Славянска на местных выборах 25 октября.
По информации с официального сайта Минюста эта политсила зарегистрирована в Киеве, впрочем, официальных данных о наличии ячеек или представительств в Донецкой области нет.



Теги: выборы, Славянск, мэр, Штепа
 
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