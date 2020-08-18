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В "ДНР" опубликовали программу празднования Дня шахтера
Подконтрольная "ДНР" администрация оккупированного Донецка на своем сайте опубликовала афишу праздничных мероприятий ко Дню города и Дню шахтера.
27 АВГУСТА
9.30 в Часовне Святой Великомученицы Варвары пройдет панихида памяти шахтеров погибших на производстве.
28 АВГУСТА
19.00 – 21.30 в парке культуры и отдыха в Киевском районе Донецка пройдет концерт классической музыки под открытым небом «Донецке – музыка души!».
29 АВГУСТА
Парк культуры и отдыха им. А.С. Щербакова
9.30 – 11.00 – конкурс рисунков на асфальте «Любимы Донецк»;
10.00 – 19.00 – ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества, выставка кузнечного мастерства, мастер-классы, художественная выставка и программа для детей;
16.00 – 21.00 – концертная программа с участием творческих коллективов учреждений культуры.
Парк культуры и отдыха в Киевском районе Донецка
10.00 – торжественный митинг, посвященный Дню города Донецка у монумента «Освободителям Донбасса»;
16.00 – 21.30 – традиционный фестиваль джазовой музыки «Донецкий джаз».
Бульвар Пушкина
12.00 – 18.00 – выставка цветов «Память и слава»;
12.00 – 19.00 – праздничная театрализованная программа для детей «Волшебная страна детства».
Сквер «Театральный»
14.00 – 20.00 – праздник Театрального сквера.
30 АВГУСТА
Парк культуры и отдыха им. А.С. Щербакова
10.00 – 19.00 – ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества;
10.00 – 14.00 – спортивный праздник;
10.00 – 15.00 – фестиваль национальных кухонь;
19.00 – 21.00 – праздничная концертная программа;
21.30 – праздничный фейерверк.
Бульвар Пушкина
12.00 – 18.00 – выставка цветов «Память и слава»;
13.00 – 19.00 – презентация школ эстетического воспитания Донецка, детская культурно-развлекательная программа «Карнавал детских чудес».
Теги: Донецк, День шахтера, ДНР
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