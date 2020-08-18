В "ДНР" опубликовали программу празднования Дня шахтера

18.08.2020 17:00

Подконтрольная "ДНР" администрация оккупированного Донецка на своем сайте опубликовала афишу праздничных мероприятий ко Дню города и Дню шахтера.



27 АВГУСТА

9.30 в Часовне Святой Великомученицы Варвары пройдет панихида памяти шахтеров погибших на производстве.



28 АВГУСТА

19.00 – 21.30 в парке культуры и отдыха в Киевском районе Донецка пройдет концерт классической музыки под открытым небом «Донецке – музыка души!».



29 АВГУСТА

Парк культуры и отдыха им. А.С. Щербакова

9.30 – 11.00 – конкурс рисунков на асфальте «Любимы Донецк»;

10.00 – 19.00 – ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества, выставка кузнечного мастерства, мастер-классы, художественная выставка и программа для детей;

16.00 – 21.00 – концертная программа с участием творческих коллективов учреждений культуры.

Парк культуры и отдыха в Киевском районе Донецка

10.00 – торжественный митинг, посвященный Дню города Донецка у монумента «Освободителям Донбасса»;

16.00 – 21.30 – традиционный фестиваль джазовой музыки «Донецкий джаз».

Бульвар Пушкина

12.00 – 18.00 – выставка цветов «Память и слава»;

12.00 – 19.00 – праздничная театрализованная программа для детей «Волшебная страна детства».

Сквер «Театральный»

14.00 – 20.00 – праздник Театрального сквера.



30 АВГУСТА

Парк культуры и отдыха им. А.С. Щербакова

10.00 – 19.00 – ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества;

10.00 – 14.00 – спортивный праздник;

10.00 – 15.00 – фестиваль национальных кухонь;

19.00 – 21.00 – праздничная концертная программа;

21.30 – праздничный фейерверк.

Бульвар Пушкина

12.00 – 18.00 – выставка цветов «Память и слава»;

13.00 – 19.00 – презентация школ эстетического воспитания Донецка, детская культурно-развлекательная программа «Карнавал детских чудес».