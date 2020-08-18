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Вчера боевики "ДНР" пропустили через гуманитарный коридор в Еленовке 324 человека
18.08.2020 11:00
Свыше двухсот граждан въехали в Донецк с подконтрольной украинским властям территории через гуманитарный коридор в Еленовке 17 августа, сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
«На территорию "ДНР" запущено шесть автомобилей, один мотоцикл, 201 человек. На украинскую сторону выехало 23 автомобиля, 123 человека», — сказано в сообщении.
По данным "ведомства", в течение дня 17 августа к спасателям на КПВВ обратились 35 человек, пять из них за медицинской помощью.
Теги: Донбасс, Еленовка, КПВВ
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