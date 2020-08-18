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Зеленский назначил Фокина замглавы украинской делегации в ТКГ

18.08.2020 13:00
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Зеленский назначил Фокина замглавы украинской делегации в ТКГ

Президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ) премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Соответствующий указ №327/2020 глава государства подписал 18 августа 2020. Согласно документу, Зеленский назначил Фокина первым заместителем главы делегации Леонида Кравчука (по согласию).



Теги: Донбасс, указ, ТКГ, Зеленский, Фокин
 
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