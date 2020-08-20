Глава Минздрава во время визита на Донбасс застрял в лифте (ВИДЕО)

20.08.2020 16:00

Министр здравоохранения Максим Степанов застрял в лифте во время инспекции больницы в Донецкой области, сообщает ТСН.

Степанов проверял, готовы ли медучреждения Краматорска и Славянска к возможному ухудшению ситуации с коронавирусом.

При этом в руководстве больниц хвалились министру новым оборудованием, планами реконструкции помещений и свежими ремонтами.

В детской областной больнице Степанов застрял в лифте и просидел там полчаса. Сообщается, что внезапная остановка подъемника произошла из-за перегруженности, так как в одной кабине с чиновником захотели проехаться слишком много людей.