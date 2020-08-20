Главная / Новости / Донецкая область / Глава Минздрава во время визита на Донбасс застрял в лифте (ВИДЕО)
Последние новости раздела
- Глава Минздрава во время визита на Донбасс застрял в лифте (ВИДЕО)16:00
- В "ДНР" предпринимазеля осудили за шпионаж в пользу Украины15:00
- В ТКГ договорились о новых участках разминирования и разведения сил на Донбассе08:00
- В "ДНР" отметили 100-летие Владимира Дегтярева15:00
- Боевики закрыли КПВВ "Станица Луганская" для жителей ОРДО09:00
- В "ДНР" опубликовали программу празднования Дня шахтера17:00
- Скандальная Штепа опять собирается стать мэром Славянска15:00
- Зеленский назначил Фокина замглавы украинской делегации в ТКГ13:00
- Вчера боевики "ДНР" пропустили через гуманитарный коридор в Еленовке 324 человека11:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 17 августа13:00
Глава Минздрава во время визита на Донбасс застрял в лифте (ВИДЕО)
20.08.2020 16:00
Министр здравоохранения Максим Степанов застрял в лифте во время инспекции больницы в Донецкой области, сообщает ТСН.
Степанов проверял, готовы ли медучреждения Краматорска и Славянска к возможному ухудшению ситуации с коронавирусом.
При этом в руководстве больниц хвалились министру новым оборудованием, планами реконструкции помещений и свежими ремонтами.
В детской областной больнице Степанов застрял в лифте и просидел там полчаса. Сообщается, что внезапная остановка подъемника произошла из-за перегруженности, так как в одной кабине с чиновником захотели проехаться слишком много людей.
Теги: Донбасс, министр, здравоохранение, проверка, лифт
Читайте также:
- Глава Минздрава во время визита на Донбасс застрял в лифте (ВИДЕО)16:00
- В "ДНР" предпринимазеля осудили за шпионаж в пользу Украины15:00
- В "ЛНР" задержали "министра промышленности и торговли"12:00
- В ТКГ договорились о новых участках разминирования и разведения сил на Донбассе08:00
- В "ДНР" отметили 100-летие Владимира Дегтярева15:00
- В "ЛНР" обвинили Украину в саботировании открытия КПВВ в Счастье14:00
- На Луганщине презентовали мобильный ЦПАУ для КПВВ11:00
- Боевики закрыли КПВВ "Станица Луганская" для жителей ОРДО09:00
- В "ДНР" опубликовали программу празднования Дня шахтера17:00
- Скандальная Штепа опять собирается стать мэром Славянска15:00
- Глава Минздрава во время визита на Донбасс застрял в лифте (ВИДЕО)16:00
- В "ДНР" предпринимазеля осудили за шпионаж в пользу Украины15:00
- Донецкому журналисту Асееву присудили международную премию14:00
- ФСБ РФ заявила о предотвращении вывоза в Украину одного из главарей донбасских боевиков13:00
- В "ЛНР" задержали "министра промышленности и торговли"12:00
- В Украине впервые более двух тысяч случаев COVID за сутки11:00
- Пользователи по всему миру отмечают сбой в работе Gmail10:00
- Алексей Навальный попал в реанимацию. Подозревают отравление09:00
- В ТКГ договорились о новых участках разминирования и разведения сил на Донбассе08:00
- У Путина подтвердили встречу помощников глав "нормандии" в августе17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- 5 правил выбора кондиционера: на что обращать внимание?14:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Нишевая парфюмерия: абсолют аромата16:00
- Год парламента в цифрах и фактах17:00
- Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии18:00
- Лекарства через интернет: вызовы и перспективы17:00
- Электронные больничные. Когда ждать и как пользоваться?15:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- В "ДНР" опубликовали программу празднования Дня шахтера
- Боевики закрыли КПВВ "Станица Луганская" для жителей ОРДО
- В соцсетях предупредили о "мошенниках-волонтерах" на КПВВ "Станица Луганская"
- В Сирии взорвали российского генерала
- В Беларусь прилетело два самолета журналистов-штрейхбрейкеров из России
- Скандальная Штепа опять собирается стать мэром Славянска
- В "ЛНР" обвинили Украину в саботировании открытия КПВВ в Счастье
- В "ДНР" отметили 100-летие Владимира Дегтярева
- Вчера боевики "ДНР" пропустили через гуманитарный коридор в Еленовке 324 человека
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе 17 августа