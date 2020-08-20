В "ДНР" предпринимазеля осудили за шпионаж в пользу Украины

20.08.2020 15:00

В "ДНР" местный житель приговорён к 11 годам тюремного заключения "за шпионаж в пользу Украины". Об этом сообщили в пресс-службе "верховного суда" непризнанной республики.

По данным "следствия", осуждённый был директором одного из предприятий ДНР и регулярно посещал территорию Украины. Во время одной из поездок его завербовали сотрудники СБУ.

Утверждается, что с августа 2017 года по март 2019 года мужчина следил за административными зданиями ДНР, а также установил видеонаблюдение за дорогой Донецк — Горловка. Полученный материал он отправлял украинским спецслужбам посредством программы-мессенджера WhatsApp.