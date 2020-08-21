Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В "ДНР" учредили еще один выходной

21.08.2020 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В "ДНР" учредили еще один выходной

На временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области появился еще один выходной, сообщает «ДонПресс».
Так называемый «глава» Денис Пушилин своим «указом» установил 8 сентября выходным днем в отдельных районах Донецкой области.
8 сентября — праздник по случаю Дня освобождения Донбасса. В этот день в 1943 году Донецк освободили от немецких оккупантов.



Теги: праздник, выходной, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх