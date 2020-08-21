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В "ДНР" учредили еще один выходной
21.08.2020 13:00
На временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области появился еще один выходной, сообщает «ДонПресс».
Так называемый «глава» Денис Пушилин своим «указом» установил 8 сентября выходным днем в отдельных районах Донецкой области.
8 сентября — праздник по случаю Дня освобождения Донбасса. В этот день в 1943 году Донецк освободили от немецких оккупантов.
Теги: праздник, выходной, ДНР
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