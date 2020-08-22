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Архив - Донецкая область

В Киевском районе Донецка сгорела поликлиника

22.08.2020 17:00
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В Киевском районе Донецка сгорела поликлиника

Во временно оккупированном Российской Федерацией городе Донецк вечером 21 августа произошел пожар в заброшенном здании городской поликлиники № 18 в Киевском районе. Об этом говорится в сообщении подразделения «МЧС» группировки «ДНР», передает "Информационное сопротивление".
Горела кровля на площади около 3000 квадратных метров, в результате чего произошло частичное обрушение перекрытий четвертого и третьего этажей здания.
Для тушения пожара были задействованы 11 единиц техники и 60 спасателей. Информации о жертвах нет.



Теги: Донецк, пожар, поликлиника
 
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