В Киевском районе Донецка сгорела поликлиника

22.08.2020 17:00

Во временно оккупированном Российской Федерацией городе Донецк вечером 21 августа произошел пожар в заброшенном здании городской поликлиники № 18 в Киевском районе. Об этом говорится в сообщении подразделения «МЧС» группировки «ДНР», передает "Информационное сопротивление".

Горела кровля на площади около 3000 квадратных метров, в результате чего произошло частичное обрушение перекрытий четвертого и третьего этажей здания.

Для тушения пожара были задействованы 11 единиц техники и 60 спасателей. Информации о жертвах нет.