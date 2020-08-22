Вчера через гумкоридор в Еленовке пропустили почти триста человек

22.08.2020 15:00

Почти 300 человек воспользовались гуманитарным коридором к югу от Донецка для пересечения линии разграничения в пятницу, 21 августа. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".

В сообщении отмечается, что за 21 августа 2020 года на территорию "ДНР" было запущено 11 автомобилей, 155 человек, на территорию Украины выехало 18 автомобилей, 133 человека.