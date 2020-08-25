В "ДНР" назвали "звезд", которые выступят в Донецке на День шахтера

25.08.2020 15:00

Концерт российских "звезд", экс-солистов групп «Агаты Кристи» и «Отпетые мошенники» Вадима Самойлова и Игоря (Гарика) Богомазов, а также коллектива «OPIUM PROJECT» пройдет в Донецке 30 августа ко Дню шахтера, сообщают местные СМИ.

Афиша мероприятия опубликована на сайте "администрации" города. Отмечается, что концерт начнется в 19:00 в парке имени Щербакова. Вход свободный.

Напомним, что День города Донецка и День шахтера отмечаются в последние субботу и воскресенье лета. В этом году праздники будут 29 и 30 августа, а торжественные мероприятия начнутся уже с 27-го.