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В "ДНР" назвали "звезд", которые выступят в Донецке на День шахтера
25.08.2020 15:00
Концерт российских "звезд", экс-солистов групп «Агаты Кристи» и «Отпетые мошенники» Вадима Самойлова и Игоря (Гарика) Богомазов, а также коллектива «OPIUM PROJECT» пройдет в Донецке 30 августа ко Дню шахтера, сообщают местные СМИ.
Афиша мероприятия опубликована на сайте "администрации" города. Отмечается, что концерт начнется в 19:00 в парке имени Щербакова. Вход свободный.
Напомним, что День города Донецка и День шахтера отмечаются в последние субботу и воскресенье лета. В этом году праздники будут 29 и 30 августа, а торжественные мероприятия начнутся уже с 27-го.
Теги: Донецк, концерт, День шахтера, анонс
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