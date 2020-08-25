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В ГПСУ рассказали об итогах работы КПВВ на Донбассе 24 августа
24 августа, группировка «ДНР» на один день возобновила работу пункта пропуска «Еленовка» под Донецком, который связан дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое», передает сайт novosti.dn.ua.
Пресс-офицер Госпогранслужбы Украины в составе Объединенных сил Игорь Лизогуб сообщил, что по состоянию на 16:00 было пропущено 9 автомобилей и 107 человек, которые прибыли со стороны неподконтрольной территории. В сторону неподконтрольного властям Донецка пункт пропуска пересекли 7 машин и 197 человек.
Напомним, выехать из Донецка можно при наличии регистрации (прописки) на подконтрольной Украине территории, въехать — по заранее согласованным спискам, которые составляет штаб «ДНР» по коронавирусу. При этом прибывшие обязаны пройти 14-дневную обсервацию в больнице.
В свою очередь пропущенные на подконтрольную Украине территорию должны пройти двухнедельную самоизоляцию с помощью мобильного приложения «Дій вдома». Если у граждан нет возможности установить это приложение, то их отправляют на обсервацию в одно из медицинских учреждений региона.
Пропуск через блокпост «ДНР» «Еленовка» осуществляется с 9:00 до 18:00. В свою очередь КПВВ «Новотроицкое» работает с 7:00 до 20:00. Сейчас пункт пропуска «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.
Боевики по-прежнему блокируют работу еще одного КПВВ в Донецкой области — «Марьинка».
В Луганской области ежедневно работает пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская». Вчера там через линию разграничения прошли на подконтрольную Украине территорию 2169 человек, а 867 человек проследовали в сторону неподконтрольного Луганска.
Теги: Донбасс, Госпогранслужба, КПВВ
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