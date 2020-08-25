В оккупированном Донецке открыли памятник ликвидированному боевику «Гиви»

25.08.2020 12:00

Бюст боевика Михаила Толстых («Гиви») был открыл сегодня в оккупированном Донецке в парке имени Ленинского Комсомола, сообщают СМИ сепаратистов.

На церемонии открытия присутствовали "глава республики" Денис Пушилин, члены "правительства", "депутаты", близкие и сослуживцы боевика.

Михаил Толстых, получивший известность как командир батальона «Сомали», был взорван в собственном кабинете в Макеевке 8 февраля 2017 года.