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Архив - Донецкая область

В оккупированном Донецке открыли памятник ликвидированному боевику «Гиви»

25.08.2020 12:00
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В оккупированном Донецке открыли памятник ликвидированному боевику «Гиви»

Бюст боевика Михаила Толстых («Гиви») был открыл сегодня в оккупированном Донецке в парке имени Ленинского Комсомола, сообщают СМИ сепаратистов.
На церемонии открытия присутствовали "глава республики" Денис Пушилин, члены "правительства", "депутаты", близкие и сослуживцы боевика.
Михаил Толстых, получивший известность как командир батальона «Сомали», был взорван в собственном кабинете в Макеевке 8 февраля 2017 года.



Теги: Донецк, памятник, Гиви
 
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