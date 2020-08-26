В "ДНР" сняли ограничения на взыскание задолженности за ЖКУ, введенные из-за COVID-19

26.08.2020 09:00

Ограничения на взыскание задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг в "ДНР" отменены с 25 августа. Об этом говорится в указе "главы республики" Дениса Пушилина № 292, сообщают местные СМИ.

Документом признается утратившим силу пункт 14 указа "О введении режима повышенной готовности", согласно которому поручалось обеспечить непрерывность предоставления ЖКУ и услуг связи и запрещалось осуществлять принудительное взыскание задолженности.