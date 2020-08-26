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В "ДНР" сняли ограничения на взыскание задолженности за ЖКУ, введенные из-за COVID-19
26.08.2020 09:00
Ограничения на взыскание задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг в "ДНР" отменены с 25 августа. Об этом говорится в указе "главы республики" Дениса Пушилина № 292, сообщают местные СМИ.
Документом признается утратившим силу пункт 14 указа "О введении режима повышенной готовности", согласно которому поручалось обеспечить непрерывность предоставления ЖКУ и услуг связи и запрещалось осуществлять принудительное взыскание задолженности.
Теги: ЖКХ, коммунальные услуги, платежи
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