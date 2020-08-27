На оккупированный Донбасс прибыл 98-ой "гумконвой" из России

27.08.2020 13:00

На оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей прибыл девяносто восьмой "гуманитарный конвой" из России, сообщает "ДС".

В "ДНР" заявили, что в настоящий момент идет разгрузка на одном из складов оккупированного Донецка. Всего доставлено свыше 60 тонн целевой помощи для учреждений министерства здравоохранения "республики".

В "ЛНР" утверждают, что четыре автомобиля доставили в Луганск 58 тонн медикаментов и медицинского имущества.