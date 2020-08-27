СБУ обнаружила на ферме в Донецкой области тайник с оружием

27.08.2020 17:00

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Донецкой области тайник с большим количеством оружия и боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Корреспондент.net.

Арсенал, который обнаружили сотрудники СБУ, был спрятан в заброшенном здании фермы в одном из поселков Волновахского района.

По оперативной информации, тайник был оборудован в 2014-2015 годах бойцами добровольческого батальона, которые вышли из района операции Объединенных сил.

Из тайника изъяли 20 килограммов пластида, 10 противотанковых мин ПТМ-62, 4 противопехотные выпрыгивающие осколочные мины ОЗМ-72, 66 гранат Ф-1 и РПГ-6.

Также здесь обнаружили два противотанковых гранатомета РПГ-26, два выстрела к гранатомету СПГ-9, автомат и танковый пулемет Калашникова, почти 23 тысячи патронов различного калибра и десять метров бикфордова шнура.

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления цели и лиц, которые обустроили тайник.