Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ОРДЛО поттверждено более 3000 случаев COVID-19

27.08.2020 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОРДЛО поттверждено более 3000 случаев COVID-19

Сорок шесть новых случаев COVID-19 диагностировано в "ДНР" за минувшие сутки. Об этом сообщили в "минздраве республики".
В "ведомстве" также уточнили, что обнаружили короеавирус у четырех человек, прибывших в "республику" из Украины. Остальные контактировали с заболевшими ранее. Состояние пациентов удовлетворительное. Кроме того сообщается об одном летальном случае.
С учетом последних данных, в "ДНР" подтверждено 2446 случаев заболевания: выздоровели 1188 человек, 1122 на лечении, умерли 136.
В "ЛНР" с начала эпидемии зарегистрировали 655 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба "министерства здравоохранения ЛНР".
Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 609 человек.
С начала пандемии медики "республики" зарегистрировали 17 смертей пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.



Теги: Донбасс, статистика, ОРДЛО, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх