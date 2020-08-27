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В ОРДЛО поттверждено более 3000 случаев COVID-19
Сорок шесть новых случаев COVID-19 диагностировано в "ДНР" за минувшие сутки. Об этом сообщили в "минздраве республики".
В "ведомстве" также уточнили, что обнаружили короеавирус у четырех человек, прибывших в "республику" из Украины. Остальные контактировали с заболевшими ранее. Состояние пациентов удовлетворительное. Кроме того сообщается об одном летальном случае.
С учетом последних данных, в "ДНР" подтверждено 2446 случаев заболевания: выздоровели 1188 человек, 1122 на лечении, умерли 136.
В "ЛНР" с начала эпидемии зарегистрировали 655 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба "министерства здравоохранения ЛНР".
Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 609 человек.
С начала пандемии медики "республики" зарегистрировали 17 смертей пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.
Теги: Донбасс, статистика, ОРДЛО, COVID-19
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