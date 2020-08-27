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В ОРДО хотят решить проблему нехватки школьных учителей за счет студентов педвузов
27.08.2020 12:00
"Минобрнауки ДНР" рассматривает возможность за счет привлечения студентов-педагогов решить проблему нехватки кадров в сфере школьного образования. Об этом заявил "министр образования и науки" Михаил Кушаков, сообщают местные СМИ.
«Сейчас мы готовим мероприятия, чтобы разрешить нашим студентам, как и в России, вести преподавательскую деятельность после третьего курса. С тем чтобы мы могли отправлять ребят в те школы, где у нас не хватает педагогических работников», — отметил Кушаков.
Теги: учитель, студент, вакансии, ДНР
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