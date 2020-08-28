Последние новости раздела
- В ООН заявили о введении в «ДНР» смертной казни11:00
- "Центральный банк "ДНР" приостановил ряд услуг в связи с переходом на стандарты РФ10:00
- СБУ обнаружила на ферме в Донецкой области тайник с оружием17:00
- В ОРДЛО поттверждено более 3000 случаев COVID-1916:00
- На оккупированный Донбасс прибыл 98-ой "гумконвой" из России13:00
- В ОРДО хотят решить проблему нехватки школьных учителей за счет студентов педвузов12:00
- В "ДНР" сняли ограничения на взыскание задолженности за ЖКУ, введенные из-за COVID-1909:00
- В "ДНР" назвали "звезд", которые выступят в Донецке на День шахтера15:00
- В оккупированном Донецке открыли памятник ликвидированному боевику «Гиви»12:00
- В ГПСУ рассказали об итогах работы КПВВ на Донбассе 24 августа10:00
В ООН заявили о введении в «ДНР» смертной казни
28.08.2020 11:00
Оккупационные власти в так называемой «ДНР» ввели смертную казнь за совершение некоторых преступлений. Об этом сообщается в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека, передает НВ.
Известно уже о двух случаях, где так называемый «суд» вынес смертный приговор.
Как отмечается в докладе, управление обеспокоено фактом введения смертной казни на временно оккупированной территории Донецкой области.
Теги: ООН, смертная казнь, ДНР
Читайте также:
- Смерть за смерть: в Конго за убийство журналиста казнят троих
- ООН: в беспорядках в Тунисе погибли 219 человек
- ООН призывает Ирак прекратить смертные казни
- ООН обнародовала сколько человек погибли, получили ранения и стали беженцами за год
- Харьков похвалили за работу с переселенцами
- Россия устроила демарш в ООН во время выступления Порошенко
- В ООН заявили о введении в «ДНР» смертной казни11:00
- "Центральный банк "ДНР" приостановил ряд услуг в связи с переходом на стандарты РФ10:00
- СБУ обнаружила на ферме в Донецкой области тайник с оружием17:00
- В ОРДЛО поттверждено более 3000 случаев COVID-1916:00
- На оккупированный Донбасс прибыл 98-ой "гумконвой" из России13:00
- В ОРДО хотят решить проблему нехватки школьных учителей за счет студентов педвузов12:00
- Кабмин выделил средства для компенсаций пострадавшим от пожаров на Луганщине10:00
- В "ЛНР" запретили продажу алкоголя в День знаний15:00
- C 1 сентября в ОРЛО повысятся тарифы на ЖКХ10:00
- В "ДНР" сняли ограничения на взыскание задолженности за ЖКУ, введенные из-за COVID-1909:00
- В ООН заявили о введении в «ДНР» смертной казни11:00
- "Центральный банк "ДНР" приостановил ряд услуг в связи с переходом на стандарты РФ10:00
- Украина на месяц закрыла границу для иностранцев09:00
- Кабмин ввел новое деление на карантинные зоны с 31 августа08:00
- СБУ обнаружила на ферме в Донецкой области тайник с оружием17:00
- В ОРДЛО поттверждено более 3000 случаев COVID-1916:00
- Нафтогаз повысил цены на бытовой газ сразу на 45%15:00
- 8 сентября в Донецке выступит Григорий Лепс 14:00
- На оккупированный Донбасс прибыл 98-ой "гумконвой" из России13:00
- В ОРДО хотят решить проблему нехватки школьных учителей за счет студентов педвузов12:00
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- 5 правил выбора кондиционера: на что обращать внимание?14:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Нишевая парфюмерия: абсолют аромата16:00
- Год парламента в цифрах и фактах17:00
- Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии18:00
- Лекарства через интернет: вызовы и перспективы17:00
- Электронные больничные. Когда ждать и как пользоваться?15:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- В "ДНР" назвали "звезд", которые выступят в Донецке на День шахтера
- В оккупированном Донецке открыли памятник ликвидированному боевику «Гиви»
- C 1 сентября в ОРЛО повысятся тарифы на ЖКХ
- В "ДНР" сняли ограничения на взыскание задолженности за ЖКУ, введенные из-за COVID-19
- Кравчук показал Гордону "американское устройство от коронавируса"
- Минздрав утвердил новые правила обучения в школах
- В ГПСУ рассказали об итогах работы КПВВ на Донбассе 24 августа
- Кабмин продлил адаптивный карантин до 31 октября
- Немецкие врачи подтвердили отравление Навального
- В ОРДО хотят решить проблему нехватки школьных учителей за счет студентов педвузов