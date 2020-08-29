«ПриватБанк» начал верификацию переселенцев с Донбасса

29.08.2020 10:00

«ПриватБанк» рассылает клиентам, которые зарегистрированы на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей, сообщения с требованием предоставить документы, подтверждающие фактическое нахождение на подконтрольной Украине территории, передают «Донецкие новости».

В сообщении уточняется, что верификация необходима «для дальнейшего осуществления валютных операций: SWIFT-платежей, срочных денежных переводов, пополнения валютных счетов и тому подобное».

Чтобы подтвердить фактическое проживание / пребывание на подконтрольной Украине территории, в банк необходимо предоставить один из документов: