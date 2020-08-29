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Архив - Донецкая область

В "ДНР" выдвинули ультиматум ВСУ

29.08.2020 17:00
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В "ДНР" выдвинули ультиматум ВСУ

Самопровозглашенная "Донецкая народная республика" грозит уничтожить позиции украинской армии, если Киев до 3 сентября не предоставит акт об устранении якобы возведенных сооружений на линии соприкосновения. Об этом заявил главарь донецких террористов Денис Пушилин, передает Цензор.НЕТ.
Так, донецкие террористы обвинили украинскую сторону, что та якобы занимается "активным инженерным оборудованием своих позиций, нарушая режим бессрочного перемирия".
"В связи с этим должен предупредить, что украинской стороной в ближайшие дни должны быть предприняты активные действия по устранению допущенных нарушений", - заявил Пушилин.
По его словам, акт об этом должен быть составлен в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и утвержден миссией ОБСЕ.
"Если до 22.00 по московскому времени 3 сентября 2020 года такой акт мне не будет предоставлен, буду вынужден прибегнуть к крайней мере", - пригрозил Пушилин.



Теги: Украина, Донбасс, ультиматум, ДНР, ВСУ
 
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