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Архив - Донецкая область

31 августа через гумкоридор в Еленовке прошли более 300 человек

01.09.2020 13:00
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31 августа через гумкоридор в Еленовке прошли более 300 человек

Более 200 человек въехали в Донецк с подконтрольной украинским властям территории через гуманитарный коридор в Еленовке 31 августа. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР".
«За 31 августа на территорию Республики пропущено 25 транспортных средств, 214 человек», — сказано в сообщении. Кроме того, в сторону Украины проехали 17 автомобилей и прошли 107 человек.
Накануне было возобновлено движение через КПВВ «Новотроицкое» — «Еленовка». Пропуск граждан осуществлялся в обе стороны.



Теги: Еленовка, ДНР, КПВВ
 
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