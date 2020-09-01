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Архив - Донецкая область

В Авдеевке на этой неделе будет работать мобильное отделение Ощадбанка

01.09.2020 14:00
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В Авдеевке на этой неделе будет работать мобильное отделение Ощадбанка

Передвижное отделение Ощадбанка в Донецкой области на этой неделе будет работать:
01.09 - в г.Авдеевка, ул. Коммунальная, 1 - с 09:30 до 15:00;
04.09 - в г.Авдеевка, ул. Соборная, 28 - с 09:30 до 15:00.



Теги: Донбасс, Авдеевка, Ощадбанк
 
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