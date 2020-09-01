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В Авдеевке на этой неделе будет работать мобильное отделение Ощадбанка
01.09.2020 14:00
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- В России перевернулся микроавтобус с жителями ОРДО12:00
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- Полиция усиливает «карантинный» контроль в Донецкой области12:00
- Опубликованы ответы "антикоронавирусного штаба ДНР" на вопросы граждан11:00
- Сегодня в Донецке отменили плату за проезд в муниципальном транспорте12:00
- Фокин предложил дать особый статус всему Донбассу11:00
- В "ДНР" выдвинули ультиматум ВСУ17:00
- В Авдеевке на этой неделе будет работать мобильное отделение Ощадбанка14:00
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