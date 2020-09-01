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В России перевернулся микроавтобус с жителями ОРДО

01.09.2020 12:00
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В России перевернулся микроавтобус с жителями ОРДО

Прокуратура Ольховатского района взяла на контроль аварию с микроавтобусом, в которой погибли два человека и ещё пятеро попали в больницу. Все они – граждане "ДНР", сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 31 августа, передает сайт novosti.dn.ua.
Авария произошла на 226 километре автодороги «Белгород - Павловск» в Ольховатском районе в 4:20 понедельника, 31 августа. Микроавтобус Renault Trafic вылетел в кювет и перевернулся. По предварительным данным, 37-летний водитель уснул за рулём. В результате погиб он и его 72-летняя пассажирка. Ещё пять пассажиров попали в больницу с травмами.



Теги: Россия, авария, микроавтобус, ДНР
 
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