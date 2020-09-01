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Завтра в четырех районах Донецка на сутки отключат воду
В связи с проведением плановых ремонтных работ по подготовке к работе в осенне-зимний период в Донецке будут остановлены «Северный» и «Мушкетовский» водопроводные узлы, передает Сайт города Донецка.
Об этом сообщает «городская администрация».
С 8.00 утра 2 сентября до 8:00 3 сентября без холодного водоснабжения останутся следующие потребители Донецка:
Буденновский район: весь, кроме микрорайона «Заперевальная», посёлка «Калинкино-2» и квартала «288» (ул. Октября дома №№ 1-24 б, 23-29а, ул. Довженко дома №№ 55-59).
Калининский район: от улицы Марии Ульяновой до проспекта Красногвардейский.
Ленинский район: посёлки «Полежаковка», «Авдотьино», «Хорошово», совхоз «Тепличный», улица Куприна дома №№ 26-50, улица Пухова, улица Речная дома №№ 2-56, улица Обильная, улица Светлоградская.
Киевский район: весь, кроме: микрорайонов «Гладковка» и «Привокзальный», улицы Артёма (дома №№ 100-104, 147(а, б,в,г), 149, 163б), улицы Челюскинцев (дома №№ 200-212, 189, 198а, 198б, 198в), пр. Освобождения Донбасса (дома №№ 8-16), улицы Титова (дома №№ 4-10а, 15), пр. Мира (дома №№ 2-10а), улицы Щорса (дома №№ 55, 57, 80-106), улицы Университетской (дома №№ 63-75, 56а, 58а), улицы Панфилова (дома №№ 5-21), улицы Розы Люксембург (дома №№ 95-111), улицы Левицкого, Николенко, Покрышева, Коломенский, Исаковского, посёлков «5-й участок» и «3-й Восточный».
Теги: Донецк, ремонт, водоснабжение
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