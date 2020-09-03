ТКГ согласовала новые участки разминирования и разведения сил на Донбассе

03.09.2020 09:00

По итогам заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоялось в формате видеоконференции в среду, было полностью согласовано рамочное решение о противоминной деятельности. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Трехсторонняя контактная группа полностью согласовала рамочное решение о противоминной деятельности, которое станет основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем. Были согласованы координаты 19 приоритетных участков разминирования. Двадцатый участок вблизи Золотого будет разминироваться в рамках проведения работ по открытию дополнительного КПВВ в этом районе, предварительно запланированного на ноябрь", - указывается в сообщении.

Кроме того, стороны принципиально согласовали четыре следующих участка разведения сил и средств.

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы запланировано на 16 сентября.



