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В Донецке рейсовый автобус с пассажирами врезался в столб
03.09.2020 16:00
В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 3 сентября, автобус врезался в столб. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, передает РПД «Донецкие новости».
Как рассказывают люди, авария произошла вблизи бизнес-центра «Центавр Плаза» по ул. 50-летия СССР: водителю автобуса 23-го маршрута стало плохо, и автобус врезался в столб.
Дончане пишут о многочисленных пострадавших. Медики, приехавшие на место, проводили реанимационные мероприятия, водителя забрала «скорая», однако он умер по дороге в больницу. Предварительно, у водителя случился инфаркт.
Теги: Донецк, автобус, авария
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