Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецке рейсовый автобус с пассажирами врезался в столб

03.09.2020 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецке рейсовый автобус с пассажирами врезался в столб

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 3 сентября, автобус врезался в столб. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, передает РПД «Донецкие новости».
Как рассказывают люди, авария произошла вблизи бизнес-центра «Центавр Плаза» по ул. 50-летия СССР: водителю автобуса 23-го маршрута стало плохо, и автобус врезался в столб.
Дончане пишут о многочисленных пострадавших. Медики, приехавшие на место, проводили реанимационные мероприятия, водителя забрала «скорая», однако он умер по дороге в больницу. Предварительно, у водителя случился инфаркт.



Теги: Донецк, автобус, авария
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх