Ситуация на КПВВ "Новотроицкое" и "Станица Луганская" 4 сентября

04.09.2020 15:00

Сепаратисты восстановили движение в контрольно-пропускном пункте въезда-выезда Новотроицкое в Донецкой области. Об этом сообщает Госпогранслужба в пятницу, 4 сентября.

Указано, что пограничники уже обеспечили пропуск на временно оккупированную территорию Украины в этом контрольном пункте 11 автомобилей и 111 человек. При этом сепаратисты продолжают препятствовать свободному движению людей в пределах дорожного коридора. По состоянию на 12.00 на контролируемую территорию Украины последовало лишь четыре автомобиля и 20 человек.

Бесперебойно продолжает функционировать КПВВ Станица Луганская, где пропускные операции осуществляются ежедневно. По состоянию на 12:00 в этом КПВВ линию разграничения пересекло 1489 человек.

Кроме того, на этой неделе через КПВВ Новотроицкое на неподконтрольную территорию последовали 10 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса были направлены продуктовые наборы, медицинское оборудование, материалы для систем водоснабжения. Совокупный вес гуманитарного груза составил более 132 тонн.