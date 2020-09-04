В "ДНР" опровергли слухи о закрытии границы с РФ

04.09.2020 12:00

Предпосылок для закрытия границы с Россией в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции на данный момент нет. Об этом на встрече с жителями Дебальцево сообщил "глава" "ДНР" Денис Пушилин, передают местные СМИ.

"Никаких предпосылок к закрытию нет, ситуация с COVID-19 там (в России) стабилизирована. С Россией мы находимся в одном эпидемиологическом поле, и это позволяет говорить о нецелесообразности даже рассуждений о закрытии границы с Россией", — сказал Пушилин, комментируя распространяемые в соцсетях сообщения о якобы возможном закрытии границы с 20 сентября.