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"ДНР" перенесла уничтожение сооружений ВСУ на 9 сентября
07.09.2020 14:00
Самопровозглашенная "ДНР" перенесла анонсированное уничтожение сооружений ВСУ на 9 сентября, сообщают сайты сепаратистов, передает Корреспондент.net.
"В ходе наблюдения за участком вблизи линии соприкосновения у поселка Шумы, начиная с 5 сентября, была замечена определенная активность со стороны украинских вооруженных формирований. На данный момент пока невозможно точно установить, направлены ли эти действия на демонтаж незаконно сооруженных позиций или же наоборот на еще большее их укрепление с целью эскалации обстановки", - заявляют в "ДНР".
В связи с этим принято решение продолжить наблюдение за ситуацией и "перенести начало операции по устранению украинских укреплений на 10:00 9 сентября 2020 года".
Теги: Украина, ДНР, ВСУ, укрепления
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